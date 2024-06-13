С закрытой крышкой или без нее: как правильно готовить еду

Накрываете ли вы сковороду крышкой во время готовки? Если да, то поздравляем: вы все делаете правильно. Так, по крайней мере, говорят эксперты.

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В своих недавних рекомендациях Индийский совет медицинских исследований предостерег от распространенного метода приготовления пищи с открытой крышкой. И вот почему: он приводит к значительной потере питательных веществ, необходимых нашему организму.

"С открытой крышкой приготовление пищи занимает больше времени, а воздействие воздуха ускоряет потерю питательных веществ. С закрытой крышкой еда готовится быстрее, значит, и питательные вещества сохраняются лучше".



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Особенно губителен этот метод для витаминов групп С и В. Они вымываются водой и испаряются вместе с паром. То есть нет смысла жарить без крышки, например, капусту, шпинат, грибы или печень, богатых этими микроэлементами.

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