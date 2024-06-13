Чак-чак — традиционное восточное угощение из мучного теста и сиропа. Для его приготовления хватит всего 5 ингредиентов. Делимся классическим рецептом медового лакомства.

Ингредиенты мука — 500 г; мед — 500 г; яйца — 5–6 шт. сахар — 100 г; растительное масло — 350 мл. Способ приготовления

Разбейте яйца в емкость и перемешайте до однородности. Всыпьте просеянную муку, замесите тесто, в процессе отбейте его. Скатайте комок, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут.

Раскатайте тесто в тонкую лепешку. Нарежьте полосками длиной около 5 см и шириной 1 см или тоньше.

Разогрейте масло в сотейнике. Обжарьте полоски теста в кипящем масле до золотисто-коричневой корочки. Выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от излишков масла.

Соедините в сотейнике сахар и мед. Готовьте на слабом огне до полного растворения сахара. В процессе помешивайте.

Для домашнего чак-чака потребуется прямоугольная форма с высокими бортиками. Заранее застелите ее пищевой пленкой.

Выложите в отдельную емкость часть обжаренного теста, влейте 5 ст. л. сиропа, тщательно перемешайте и переложите в форму. Возьмите еще немного теста, повторите процедуру. Повторяйте, пока не израсходуете все тесто и сироп.

Утрамбуйте выложенные в форму медовые палочки. Накройте пищевой пленкой, отправьте в холодильник минимум на 2 часа.

Домашний чак-чак готов!

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