Как правильно варить спагетти: все тонкости и нюансы

Спагетти — идеальный гарнир к мясу и рыбе. Они прекрасно сочетаются с соусами, овощами, грибами и свежей зеленью. Делимся секретами приготовления идеальной пасты альденте: рассказываем, как и сколько варить спагетти, чтобы они стали упругими и не слиплись.

Сколько варить спагетти

Время приготовления макарон зависит от их толщины, сорта используемой муки и других факторов. Поэтому чаще всего производители указывают, как долго варить спагетти, непосредственно на упаковке продукта. В среднем процесс варки занимает от 7 до 12 минут. Понять, что макароны готовы, можно по срезу: тесто должно быть однотонным, без белых пятен внутри.

В чем варить спагетти

Следующий немаловажный вопрос — в чем готовить спагетти? Чаще всего макароны варят в кастрюле. За счет большого количества воды они не слипнутся и не разварятся до консистенции кашицы.

Однако спагетти также готовят:

в сковороде;

мультиварке;

микроволновке.

В этих случаях достаточно залить спагетти горячей водой так, чтобы она покрыла их на 1–3 см. Приготовление займет 4–6 минут. Однако в неглубоких емкостях изделия могут слипнуться. Поэтому мы советуем все же использовать кастрюлю.

Как сварить спагетти в кастрюле

Итак, как правильно варить спагетти в кастрюле? Следуйте дальнейшей инструкции:

влейте в кастрюлю воду в пропорции 1 литр на 100 г макарон;

вскипятите воду на сильном огне, посолите;

опустите, не ломая, спагетти в кипяток, перемешайте, не накрывайте крышкой;

убавьте огонь и помешивайте макароны;

готовьте в соответствии с указаниями на упаковке (или от 7 до 12 минут, в процессе проверяя состояние макарон по срезу);

откиньте спагетти на дуршлаг, не промывайте.

Как варить спагетти, чтобы они не слиплись

Как приготовить спагетти, чтобы они не слиплись в процессе приготовления? Достаточно следовать простым рекомендациям:

используйте большую кастрюлю;

соблюдайте пропорции воды и макарон;

опускайте макароны только в кипяток;

перемешивайте изделия в процессе приготовления;

добавьте 1 ст. л. растительного масла во время или после варки (когда сольете воду в дуршлаг).

Теперь вы знаете, как и сколько варить спагетти. Благодаря этим простым лайфхакам вы сможете приготовить аппетитную упругую пасту.

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