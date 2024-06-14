Эксперты проверили мясо цыплят на антибиотики и микробы

Мясо цыплят-бройлеров входит в число наиболее популярных и доступных продуктов, однако по поводу их качества часто встречаются отрицательные мнения. Наиболее распространены утверждения о наличии в составе влагоудерживающих веществ для массы и антибиотиков, которые опасны для человека.

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Насколько это соответствует действительности, проверили эксперты Роскачества. В очередном проекте были исследованы 20 товаров в категории «Тушки цыпленка-бройлера охлаждённые» известных производителей.

Прежде всего, специалисты изучили показатели образцов, свидетельствующие об их свежести. У четверти образцов оказалось превышено значение КМАФАнМ (показатель количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов), а у более половины (14 из 20) – кислотное число жира, показатель свежести и правильного хранения продукции. Однако, подчёркивают специалисты, кислотное число жира не входит в перечень, регламентированный ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы» и не является нарушением законодательства. Оптимальные значения установлены стандартом Российской системы качества.

Как прокомментировали эксперты, повышенные значения КМАФАнМ и кислотного числа жира говорят о том, что продукцию, скорее всего, транспортировали или хранили с нарушением температурных режимов. Употреблять в пищу такие продукты нежелательно.

Что касается наличия антибиотиков, то лишь в одном образце были обнаружены следы антибиотика динитрокарбанилида. Однако это не является нарушением законодательства, хотя и не соответствует опережающим требованиям стандарта Роскачества.

Ещё одно распространение убеждение заключается в том, что тушки кур «накачивают» влагоудерживающими растворами для повышения веса. В связи с этим, продукцию проверили на наличие фосфатов и полифосфатов – полимеров фосфорной кислоты, которые выполняют функции влагоудерживающего агента. Вещества обнаружены в малом количестве, что, по мнению экспертов, в совокупности с небольшим процентом влаги, говорит об отсутствии влагоудерживающих препаратов.

И наконец, ещё один миф, известный ещё с советских времён, приписывает производителям использование хлора для обработки мяса, чтобы предотвратить порчу. В связи с этим эксперты исследовали образцы на содержание побочных продуктов хлорирования – 1,2-дихлорэтана, хлорбензола, хлороформа. В результате было выявлено содержание хлора в 10 раз меньше, чем в нормах для питьевой воды.

При этом специалисты поясняют: на предприятиях мясо давно и успешно обеззараживается надуксусной кислотой (НУК). В процессе обработки это вещество расщепляется на безопасные компоненты – воду и углекислый газ, не оставляя следов, используется всеми мировыми производителями в качестве современного и безопасного дезинфектанта.

В целом, сравнивая результаты проверки мяса кур-бройлеров 2016 и 2024 года, в Роскачестве сделали вывод, что по показателям безопасности качество продукции улучшилось. Так, в этом году не были обнаружены такие опасные патогены как сальмонелла и листерии, а также не выявлено недопустимое превышение по антибиотикам.