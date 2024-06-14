Эксперт: в кальмарах не накапливается ртуть

Уникальной особенностью кальмаров является отсутствие у них склонности накапливать ртуть. Кроме того, мясо кальмаров полезно при наборе мышечной массы. Об этом сообщила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова, пишет NEWS.ru.

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«Появляется все больше официальных исследований, подтверждающих высокую концентрацию ртути и других тяжелых металлов в рыбе и морепродуктах. Кальмар — один из немногих обитателей моря с минимальной способностью к накапливанию ртути», — сказала Трофимова.



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