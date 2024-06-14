Эти десять продуктов нельзя разогревать повторно

Многие люди без опаски подогревают приготовленную еду, не зная, что некоторые продукты нельзя подвергать термообработке повторно.

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Исследователи продуктов питания из Two Wombats поделились списком из 10 продуктов, которые не следует разогревать на следующий день.