Топ-3 рецепта классного домашнего мороженого
Дни становятся все жарче и главным продуктом, который так отчаянно хочется видеть в холодильнике стало мороженое.
Предлагаем приготовить охлаждающее лакомство самостоятельно по одному из трех простых рецептов.
Итальянское мороженое Джелато
Ингредиенты:
- Молоко — 550 мл.
- Сухое молоко — 60 г.
- Сахар — 85 г.
- Ванильный экстракт — 2 ч. л.
- Яичные желтки — 4 шт.
Процесс приготовления:
Соедините в кастрюле оба вида молока, 2 чайные ложки сахара и половину ванильного экстракта. После закипания нагревайте на слабом огне 5 минут.
Взбейте миксером желтки с оставшимся сахаром и ванильным экстрактом в очень светлую воздушную массу.
Тонкой струйкой, не выключая миксер, влейте молоко в желтки. Верните в кастрюлю.
Нагревайте крем, постоянно помешивая, на слабом огне до загустения. Перелейте в холодную миску.
Когда крем остынет до комнатной температуры, уберите его в морозилку минимум на 3 часа. Каждые 30 минут взбивайте миксером или венчиком.
Банановое мороженое
Ингредиенты:
- Банан — 1 шт.
- Молоко — 300 мл.
- По желанию можно добавить сироп, шоколад, ягоды и т.д. ⠀
Процесс приготовления:
Бананы нарезать на кружочки и убрать в пакете в морозилку. Бананы в пакете нужно выложить максимально аккуратно, чтобы они как можно меньше соприкасались друг с другом.
Замороженные бананы пробиваем в блендере с молоком.
Мороженое можно кушать сразу или еще немного подморозить. Украсить по желанию.
Клубнично-шоколадное мороженое
Ингредиенты:
- Клубника — 300 г.
- Сливки 33% — 300 мл.
- Сгущенное молоко — 250 г.
- Какао-порошок — 3 ст. л.
- Темный шоколад — 30 г.
- Соль — щепотка
Процесс приготовления:
Клубнику измельчите блендером в пюре. Перелейте его в кастрюлю и варите на небольшом огне 4–5 минут до загустения, полностью остудите.
Охлажденные сливки взбейте миксером в густую пену. Добавьте сгущенное молоко, какао и клубничное пюре, еще раз взбейте.
Шоколад мелко порубите и добавьте к остальным ингредиентам вместе с солью, перемешайте.
Выложите массу в контейнер, закройте крышкой. Уберите в морозильник на 6–8 часов.