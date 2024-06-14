Топ-3 рецепта классного домашнего мороженого

Дни становятся все жарче и главным продуктом, который так отчаянно хочется видеть в холодильнике стало мороженое.

Предлагаем приготовить охлаждающее лакомство самостоятельно по одному из трех простых рецептов.

Итальянское мороженое Джелато

Ингредиенты:

Молоко — 550 мл.

Сухое молоко — 60 г.

Сахар — 85 г.

Ванильный экстракт — 2 ч. л.

Яичные желтки — 4 шт.

Процесс приготовления:

Соедините в кастрюле оба вида молока, 2 чайные ложки сахара и половину ванильного экстракта. После закипания нагревайте на слабом огне 5 минут.

Взбейте миксером желтки с оставшимся сахаром и ванильным экстрактом в очень светлую воздушную массу.

Тонкой струйкой, не выключая миксер, влейте молоко в желтки. Верните в кастрюлю.

Нагревайте крем, постоянно помешивая, на слабом огне до загустения. Перелейте в холодную миску.

Когда крем остынет до комнатной температуры, уберите его в морозилку минимум на 3 часа. Каждые 30 минут взбивайте миксером или венчиком.

Банановое мороженое

Ингредиенты:

Банан — 1 шт.

Молоко — 300 мл.

По желанию можно добавить сироп, шоколад, ягоды и т.д. ⠀

Процесс приготовления:

Бананы нарезать на кружочки и убрать в пакете в морозилку. Бананы в пакете нужно выложить максимально аккуратно, чтобы они как можно меньше соприкасались друг с другом.

Замороженные бананы пробиваем в блендере с молоком.

Мороженое можно кушать сразу или еще немного подморозить. Украсить по желанию.

Клубнично-шоколадное мороженое

Ингредиенты:

Клубника — 300 г.

Сливки 33% — 300 мл.

Сгущенное молоко — 250 г.

Какао-порошок — 3 ст. л.

Темный шоколад — 30 г.

Соль — щепотка

Процесс приготовления:

Клубнику измельчите блендером в пюре. Перелейте его в кастрюлю и варите на небольшом огне 4–5 минут до загустения, полностью остудите.

Охлажденные сливки взбейте миксером в густую пену. Добавьте сгущенное молоко, какао и клубничное пюре, еще раз взбейте.

Шоколад мелко порубите и добавьте к остальным ингредиентам вместе с солью, перемешайте.

Выложите массу в контейнер, закройте крышкой. Уберите в морозильник на 6–8 часов.