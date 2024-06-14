Абрикосовое варенье дольками: легкий пошаговый рецепт

Абрикосовое варенье дольками не только полезное, но и вкусное лакомство. Делимся простым рецептом этого лакомства, с которым справится даже начинающий кулинар.

Ингредиенты

Абрикосы — 1 кг

Сахар — 1 кг

Лимонная кислота — на кончике ножа

Способ приготовления

Как следует вымойте абрикосы. Разрежьте каждый плод пополам, уберите косточку. Если абрикосы очень крупные, то следует порезать их на кусочки.

Положите плоды в большую кастрюлю или другую подходящую емкость. Посыпьте их сахаром. Оставьте абрикосы на ночь или на 5-6 часов: нужно, чтобы в емкости появился их сок.

Когда плоды пустят сок, отправьте кастрюлю с ними на плиту, доведите будущее варенье до кипения. Затем убавьте огонь, варите еще около 10 минут. Не забывайте постоянно снимать пенку. Потом снимите кастрюлю с огня и дайте блюду полностью остыть.

Когда абрикосы остынут, снова поставьте их на огонь, доведите до кипения. Готовьте варенье еще около 10–15 минут, снимая пенку. На этом этапе можно добавить в смесь лимонную кислоту — тогда варенье будет покислее.

Готовность варенья можно проверить так: возьмите немного варенья и капните на ноготь. Если сироп загустел, то варенье готово. Если нет, продолжайте варить его еще некоторое время.

Еще в горячем виде варенье можно разлить по банкам и закатать. Не забудьте укутать банки в полотенце!

Ваше абрикосовое варенье дольками готово! Приятного аппетита!