Полезные аналоги вредной, но вкусной еды

Фастфуд — вкусная, но очень калорийная еда. Есть ее часто вредно и для фигуры, и для организма в целом. Рассказываем, какие полезные аналоги есть у этих продуктов, делимся легкими рецептами.

Картофель фри: запеченные овощи

Полезный аналог картошки фри — запеченные овощи, например, болгарский перец, морковь. Их нужно нарезать брусочками и запечь в духовке, сбрызнув маслом и добавив специи по вкусу. Делимся подробным рецептом.

Ингредиенты:

морковь — 3 шт.;

кабачок — 1 шт.;

баклажан — 1 шт.;

перец болгарский — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

чеснок — 2-3 зубчика;

соль, перец, специи — по вкусу.

Разрежьте морковь, цукини, перец и лук на кубики или ломтики. Можно нарезать брусочками, как картофель фри. Раздавите чеснок. Выложите на противень ингредиенты, посыпьте выбранными специями, полейте оливковым маслом. Как следует размешайте — овощи должны покрыться специями и оливковым маслом. Запекайте овощи в духовке примерно полчаса или пока на овощах не появится легкая золотистая корочка, они станут мягкими. Периодически перемешивайте закуску в процессе.

Сладости: яблочная пастила без сахара

Для приготовления яблочной пастилы без сахара — самого полезного из сладких лакомств — вам понадобятся следующие ингредиенты:

очищенные яблоки без середины — 1 кг;

вода — при необходимости.

Промойте яблоки, удалите сердцевину и измельчите их: мелко нарубите или отправьте в мясорубку или комбайн. Выложите получившиеся кусочки в кастрюлю, подогрейте чуть-чуть, чтобы яблоки слегка размягчились. Измельчите плоды блендером, поставьте на слабый огонь. Варите около 2,5 часа, пока смесь не станет густой и превратится в пюре. Не забывайте помешивать! Если плоды начнут подгорать, добавьте чуть-чуть воды.

Застелите противень бумагой для выпечки и выложите получившееся пюре. Размажьте его тонким слоем. Отправьте емкость в духовку на минимальную температуру. Сушите массу около трех часов. Следите за приготовлением! Проверяйте готовность руками: получившаяся пастила не должна быть липкой. Вытащите блюдо из духовки, переверните лист с ним на другую емкость с листом пергамента. Разрежьте пастилу на полоски и сверните в небольшие рулетики.

Полезный бургер: без сыра и майонеза

К сожалению, чтобы приготовить полезный бургер, придется отказаться от сыра, майонеза и любых других соусов. Гастроэнтерологи и вовсе советуют убрать даже вторую часть булочки, которую кладут на готовое блюдо сверху.

Ингредиенты:

фарш из курицы или индейки — 400 г;

булочки для бургеров — 2–4 шт.;

луковица — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

листья салата;

специи, соль, перец — по вкусу;

растительное масло — 2 ст. л.

Из фарша сделайте четыре тонкие котлетки. Посолите, добавьте специй и поперчите по вкусу. Обжаривайте котлеты на сковороде. Чтобы они получились максимально полезными, приготовьте на пару. Пожарьте лук. Булочки разрежьте на две части, подогрейте в духовке. Соберите готовое блюдо: на булочку положите лист салата, котлету, лук, кружок помидора и еще один лист салата. Закройте второй половиной булочки или откажитесь от нее совсем, если хотите максимально полезное блюдо.

Мы поделились тремя простыми рецептами полезных блюд, которыми можно заменить фастфуд. Питайтесь вкусно, но не забывайте о здоровье!