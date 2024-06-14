Рецепт британского пирога из картофеля

Наверное, каждая хозяйка хоть раз задумывалась, каким блюдом можно удивить любимого мужа. Когда многое уже перепробовано, самое время приготовить пастуший пирог — жемчужину британской кухни.

Знаменитый пирог представляет собой запеканку из картофеля с фаршем, а приготовить его очень просто. Для этого понадобится килограмм картофеля, 500 граммов фарша, одна морковь, одна луковица, 120 граммов гороха, зубчик чеснока, 200 мл бульона, столовая ложка томатной пасты, столовая ложка муки, 40 граммов сливочного масла, 60 мл молока, соль и перец по вкусу.

Картофель порезать и отварить. В это время нарезать морковь, лук кусочками и пассировать. К овощам добавить фарш, чеснок, томатную пасту, муку и довести до готовности. Следом налить бульон в фарш и выпарить его. После этого положить горох.

Картофель нужно пюрировать, добавив молоко и масло. В форму выложить фарш, а сверху картофельное пюре. Готовить в духовке при температуре 180 градусов в течение получаса.

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