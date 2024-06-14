Вредна ли шаурма, мнение нутрициолога

Нутрициолог Роб Хобсон опроверг популярный миф о том, что шаурма — это вредная еда. Его мнение приводит Daily Mail.

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Хобсон считает, что заблуждение о вреде шаурмы возникло из-за того, что многие готовят ее из жирного мяса с обилием майонеза и кетчупа. Однако если приготовить это блюдо правильно, оно будет вкусным и полезным, уверен эксперт. Он посоветовал использовать лаваш из цельнозерновой муки, выбрать нежирное мясо и добавлять много овощей.

«Вместо тяжелого майонезного соуса попросите добавить йогурт или ищите соусы на томатной основе, например сальсу», — дал совет Хобсон.



Чтобы сделать популярный перекус легче, можно убрать лепешку и добавить к получившемуся блюду рис или кускус. «Главное, чтобы в шаурме было много овощей и зелени, острого зеленого перца, помидоров, салата, лука, капусты, огурцов и так далее», — заключил Хобсон.

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