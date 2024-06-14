Диетолог объяснила, почему сырники лучше котлет

Больше белка: диетолог Чухачева рассказала, почему сырники лучше котлет
Среднестатистический человек ежедневно должен съедать порядка 70 грамм белка, который можно получить из нескольких порций сырников, стейка индейки или полкило котлет. Об этом рассказала эндокринолог Ольга Чухачева.
— Среди популярных в России блюд к богатым белком можно отнести, например, сырники и творожные запеканки, котлеты, голубцы, — пояснила медик.
Врач подчеркнула, что на 100 грамм сырников приходится порядка 20 грамм белка, при этом в приготовленных из мяса котлетах его значительно меньше — всего около 15 грамм.
Однако самыми питательными по показателю будут стейки из свинины или индейки. В них содержится от 25 до 27 грамм белка, передает Газета.ru.
В зависимости от типа мяса количество его потребления может быть разным. О том, как часто можно есть жирную вариацию этого белкового продукта, рассказала диетолог Мария Герасимова.
Нутрициолог Вероника Гусакова сообщила, что для уничтожения практически всех паразитов в различных видах мяса можно использовать термическую обработку или заморозку на семь–десять дней. При таких условиях в говядине, свинине и мясе птицы погибает 99 процентов подобных организмов.