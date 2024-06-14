Как легко приготовить клубничный джем

Сезон клубники в самом разгаре. Варенье мы уже варили, сегодня расскажем, как приготовить клубничный джем по простому рецепту.

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Ингредиенты:

клубника — 1 кг;

сахар — 1 кг;

лимон — ½ шт.

Для приготовления клубничного джема можно выбирать плоды любых размеров и форм — отличный способ сделать заготовки из «некрасивых» ягод. Клубнику перебираем, удаляем плодоножки, тщательно моем, откидываем на дуршлаг и даем стечь воде.

Затем ягоды перекладываем в тазик и измельчаем блендером. После того как ягоды превратились в пюре, их необходимо процедить через марлю, чтобы избавиться от косточек. Полученную массу переливаем в таз для варенья, добавляем сахар, тщательно перемешиваем и ставим на плиту на большой огонь. После того как смесь закипит, убавляем огонь до минимума и держим смесь 5 минут, тщательно помешивая, чтобы ягоды не пригорели. Затем выжимаем в таз сок ½ лимона и оставляем джем кипеть еще 20 минут. Его необходимо постоянно помешивать и снимать пенку.

Горячий клубничный джем разлить в простерилизованные банки небольшого размера и закатать или закрыть пластиковой крышкой. После того как заготовки остынут до комнатной температуры, лакомство можно убрать в холодильник.