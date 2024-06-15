Пять распространенных привычек питания, которые вредны

Нельзя слепо следовать распространенным советам о правильном питании. Важно прислушиваться к рекомендациям врачей и находить индивидуальный, сбалансированный подход, избегая радикальных ограничений и перекосов в рационе.

© Inc-News

Сегодня существует множество советов о том, как правильно и здорово питаться. Однако не все эти рекомендации полезны на деле. Более того, некоторые из них могут даже навредить здоровью. Врачи-специалисты развенчивают пять популярных пищевых привычек, которые на самом деле не приносят пользы.

Во-первых, чрезмерное употребление каш на завтрак, особенно овсяных, может негативно сказываться на усвоении кальция организмом. Это связано с высоким содержанием в геркулесовых кашах фитиновой кислоты, блокирующей всасывание этого важного минерала. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение более сбалансированным завтракам с белками, жирами и овощами вместо однообразных углеводных блюд.

Вторая распространенная ошибка — чрезмерное потребление воды. Врачи утверждают, что рекомендация пить 2 литра воды в день является необоснованным стандартом. Фактическая норма жидкости для каждого человека индивидуальна и зависит от множества факторов, таких как вес, температура воздуха и пр. Переизбыток воды может нарушить работу почек и привести к низкой плотности мочи.

Не менее серьезной проблемой является замена сахара искусственными подсластителями. Оказывается, регулярное употребление заменителей не только не помогает справиться с лишним весом, но и может оказывать негативное влияние на печень, вызывая головные боли, тошноту и даже токсический гепатит. Безопаснее использовать натуральные низкокалорийные подсластители, такие как стевия.

Еще один распространенный заблуждение — уверенность в том, что диеты помогают быстро похудеть. Врачи отмечают, что резкое и жесткое ограничение питания, как правило, приводит лишь к временному эффекту, за которым следует неизбежный срыв и возвращение к прежнему весу. Похудение должно происходить постепенно и плавно, без чувства дискомфорта и подавленного настроения.

Наконец, увлечение одними фруктами также может принести вред здоровью. Во-первых, они содержат большое количество быстроусвояемой фруктозы, которая в избытке негативно влияет на работу печени. Во-вторых, чрезмерное потребление фруктов может спровоцировать развитие жировой болезни печени, особенно у людей группы риска: диабетиков, страдающих ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.