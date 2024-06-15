Топ-10 холодных супов для жаркого лета

Когда стоит нестерпимая жара, многие отказываются от горячих блюд, предпочитая что-то прохладное и освежающее. Но даже в такую погоду не стоит забывать о супах, ведь есть целый ряд блюд, которые способны утолить жажду и при этом насытить. Какие супы лучше всего есть в жаркую погоду, рассказала «Вечерней Москве» ресторатор, основатель ресторанного дома, куратор благотворительных проектов Ксения Караулова.

© Вечерняя Москва

Окрошка

Классический летний суп на квасе или кефире с добавлением огурцов, редиса, свежих трав и вареных яиц. Это блюдо можно считать искусством баланса: оно прохладительное и в то же время сытное.

Таратор

Болгарский холодный суп на основе йогурта с добавлением огурцов, чеснока, орехов и укропа. Он не только освежает, но и благотворно влияет на пищеварение.

Гаспачо

Знаменитый испанский томатный суп, который подается холодным. В него добавляют свежие овощи: перец, огурец, лук, и, конечно, спелые помидоры. Идеально подходит для жаркого летнего обеда.

Айран-суп

Турецкий вариант холодного супа с йогуртом, водой, огурцами и мятой. Очень легкий и освежающий, он прекрасно утоляет жажду.

Суп из авокадо

Холодный крем-суп, который готовится из спелого авокадо, лайма, куриного или овощного бульона. Подается с креветками или кусочками крабового мяса для большей изысканности.

Фруктовый суп

Может звучать необычно, но сочетание свежих фруктов, легкого сиропа и мяты может стать настоящим открытием. Дыня, арбуз, персики — выбирайте фрукты по сезону и наслаждайтесь.

Свекольник

«Родственник» борща, но подается холодным. Свекла, кефир или сметана, огурцы и зелень — вот что делает его таким освежающим.

Члодник

Литовская версия свекольника, которая часто включает в себя редис и яйца. Подается холодным, часто украшается сметаной и зеленью.

Летний минестроне

Легкая версия знаменитого итальянского супа со множеством овощей. Подается холодным, часто с добавлением базилика и пармезана.

Молохея

Традиционный суп средиземноморской кухни с добавлением одноименной зелени, чеснока и мяса. Подается прохладным. Он удивит вас своим нежным вкусом и ароматом.

Каждый из этих супов уникален и имеет свои особенности. Они не только помогут пережить жару, но и привнесут новые вкусы в ваше летнее меню. Главное — не бояться экспериментировать и добавлять свои любимые ингредиенты, чтобы каждый раз открывать для себя что-то новое.

Как разнообразить холодные супы

Эти блюда можно разнообразить и сделать их еще более привлекательными в жаркое время года.

Во-первых, особое внимание стоит уделить подаче. Летние супы прекрасно сочетаются с разнообразными топингами — от свежих трав до семечек и орехов. Например, подавая гаспачо, попробуйте добавить немного крутонов, приготовленных из цельнозернового хлеба, или свежий базилик для аромата. Это добавит текстуры и вкуса блюду.

Во-вторых, не бойтесь экспериментировать с ингредиентами. Лето — это время, когда на рынках появляется огромное количество свежих овощей и фруктов. Используйте это разнообразие для создания новых вкусов. Добавляйте в традиционные рецепты необычные компоненты. Например, манго в окрошку или кубики арбуза в таратор.

В-третьих, играйте с текстурами. Холодные супы часто имеют однородную консистенцию, но добавление кусочков овощей или фруктов может сделать их еще интереснее. Также можно использовать блендер не до полного измельчения ингредиентов, чтобы в супе оставались небольшие кусочки для дополнительной текстуры.

Польза холодных супов

Летние супы — это не только вкусно, но и очень полезно. Большинство из них готовится из свежих овощей и фруктов, что делает их источником витаминов и минералов. К тому же большое содержание воды помогает поддерживать водный баланс организма в жару.

И последнее, но не менее важное: летние супы — это отличный способ удивить гостей. Подавая такие блюда, вы покажете свою креативность и умение нестандартно подходить к приготовлению еды.