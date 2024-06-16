Киви: почему фрукт получил такое название

У экзотического фрукта киви не только яркий вкус, но и интересная история. В этой статье "Рамблер" расскажем о происхождении названия этого плода.

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Фрукт киви родом из Китая, где он был известен как "михоутхао" или китайский крыжовник. В начале XX века семена этого растения были завезены в Новую Зеландию, где его начали активно культивировать.

В Новой Зеландии он быстро завоевал популярность благодаря своему вкусу и полезным свойствам. Однако для успешного экспорта необходимо было найти более привлекательное и запоминающееся название. В 1950-х годах новозеландские маркетологи начали искать способ сделать фрукт более коммерчески успешным на международном рынке.

Название "киви" было выбрано в честь маленькой, нелетающей птицы киви, которая является национальным символом Новой Зеландии. Птица киви известна своим пушистым и коричневым оперением, что напоминало текстуру и внешний вид фрукта.

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Новое название оказалось удачным с маркетинговой точки зрения. Киви стал известен по всему миру, и его популярность значительно возросла. Сегодня киви выращивается не только в Новой Зеландии, но и в Италии, Чили, Греции и других странах, однако именно новозеландское название закрепилось за этим фруктом по сей день.

Киви богат витамином C, витамином K, витамином E, а также клетчаткой и антиоксидантами. Он известен своими полезными свойствами для иммунной системы, кожи и пищеварения. Существует несколько разновидностей фрукта, включая золотой киви, который имеет гладкую кожу и более сладкий вкус по сравнению с обычным зеленым. У некоторых людей на него может возникать аллергическая реакция, проявляющаяся в виде зуда или покалывания в рту.

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