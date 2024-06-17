Доктор высказался о пальмовом масле

Его стоит использовать «по назначению».

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Этот ингредиент необходим в кондитерской промышленности, уточнил в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.

«Пальмовое масло — абсолютно легальный, нормальный и вполне хороший продукт, если используется по назначению. Очень важно, какого качества пальмовое масло. Если это высококачественное масло, то это нормально применяемый продукт. Без него было бы хуже для всех остальных производств. К сожалению, пальмовый маргарин похож на масло, и это беда. Кондитерская промышленность использует его во всём мире».



Ранее Холод призвал криминализировать операции по подделке продуктов питания. В частности, это касается добавления растительных жиров в молочные изделия ради «наживы», отметил он.