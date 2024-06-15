Рецепт простого напитка для похудения

Стал известен рецепт простого напитка, который поможет похудеть. Ингредиенты можно найти на кухне любой хозяйки. Это молокочай. В его состав входят вода, молоко, зеленый чай.

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Напиток не только помогает в борьбе с лишними килограммами, улучшить пищеварение и иммунитет.

Напиток стимулирует обмен веществ благодаря катехинам из зеленого чая и снижают аппетит за счет белка из молока. Но важно учитывать режим питания и заниматься физической активностью.

Для его приготовления нужно взять 2 чайных ложки зеленого чая и залить кипятком. Чаю нужно настояться в течение 10 минут. Затем в напиток нужно добавить воду и молоко в соотношении 1:1.

Молокочай нужно пить небольшими глотками и медленно. Напиток рекомендуется употреблять за полчаса до еды или через час после приема пищи. Нельзя пить его перед сном.

В молокочай не надо добавлять сахар или мед. Напиток нужно пить 2-3 раза в день. После молокочая не советуют есть в течение часа.

Перед употреблением напитка рекомендуется проконсультироваться с врачом.

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