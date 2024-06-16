Что приготовить быстро и вкусно без мяса: три вегетарианских рецепта

Эти варианты отлично подойдут для летнего рациона.

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«Летом больше половины россиян отправляются отдыхать или жить за город. На природе, кстати, из-за притока кислорода активизируются рецепторы, поэтому еда всегда кажется вкуснее. Так почему бы не накрыть стол на дачной веранде или в беседке? Поделюсь рецептами вегетарианских блюд, которые особенно приятно есть на свежем воздухе», — Сергей Верёвкин, бренд-шеф сервиса быстрой доставки еды PizzaSushiWok.



Щи с грибами и свежей капустой

Традиционный русский суп — щи — очень лёгкий, но сытный. Есть много вариантов приготовления: и с говядиной, и с курицей, но я предлагаю сварить с грибами — отличный вариант для всех, кто не употребляет продукты животного происхождения. Блюдо получается особенно ароматным, если использовать лесные. В июле-августе их уже можно будет собрать самостоятельно, а пока — альтернативой могут стать шампиньоны.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная — 300 г;

Грибы (шампиньоны) — 300 г;

Картофель — 300 г;

Морковь — 1 шт.;

Лук репчатый — 1 шт.;

Растительное масло — 2 ст. л.;

Соль, перец чёрный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Подготовьте необходимые ингредиенты. Поскольку капусту берём свежую, а не квашеную, то должен быть какой-то продукт, который придаёт кислинку. Это могут быть антоновские яблоки, щавель или солёные грибы; Морковь помыть, очистить и натереть на средней тёрке; Репчатый лук очистить от шелухи и мелко нарезать ножом; Белокочанную капусту очистить от верхних сухих листьев, вымыть и мелко нашинковать ножом; Картофель помыть, очистить и нарезать небольшими кубиками или соломкой. Нарезанный овощ снова промыть, чтобы удалить крахмал. Благодаря этому бульон получится прозрачным; Грибы можно использовать любые: шампиньоны или лесные, свежие, маринованные, солёные. Солёные грибы промыть и откинуть на дуршлаг, чтобы с них стекла лишняя вода. Крупные грибы нарезать маленькими кубиками. Если используете свежие грибы, то их нужно обжарить с морковью и репчатым луком (шаг 8); В кастрюлю с кипящей слегка подсоленной водой отправить приготовленные картофель и белокочанную капусту. Проварить овощи в течение примерно 15 минут; Тем временем нужно сделать овощную зажарку. На сковороде разогреть растительное масло. Выложить приготовленные морковь и репчатый лук и обжаривать до тех пор, пока морковь не станет мягкой, а репчатый лук — прозрачным. Если используете свежие грибы, то на этом этапе стоит обжарить и их; Овощную зажарку отправить в кастрюлю с овощами. Добавить солёные грибы в суп. Посолить по вкусу. Если грибы для приготовления супа использовались маринованные или солёные, то соли нужно добавлять совсем немного. Держать щи на огне ещё около семи минут; Выключить огонь и дать супу настояться под крышкой около 10 минут, после чего подавать к столу. Разлить суп по тарелкам, добавить мелко рубленную свежую зелень; Подавайте щи со сметаной и хрустящим хлебом.

Овощное рагу

Очень простое, но при этом весьма полезное блюдо (не зря специалисты говорят, что овощи должны быть в каждом приёме пищи). Если у вас есть огород, то для этой позиции советую использовать любые, которые соберёте. Чем разнообразнее они будут, тем красочнее получится рагу. Если покупаете продукты — тоже это учитывайте. Лучше взять разные перцы и помидоры: красные, оранжевые, жёлтые.

Ингредиенты (на четыре порции):

Кабачки — 2 шт.;

Баклажаны — 2 шт.;

Перец болгарский — 3 шт.;

Лук репчатый — 2 шт.;

Помидоры — 3 шт.;

Чеснок — 4 зубчика;

Томатная паста — 2 ст. л.;

Оливковое масло — 6 ст. л.;

Паприка красная молотая — 1 ч. л.;

Соль, сахар, перец чёрный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Нарезать кубиками промытый и обсушенный кабачок. Если он чистый, с нежной шкуркой, то можно его не чистить; То же самое сделать с баклажаном и перцами. Блюдо получится ярким, если взять разноцветные перцы; Помидоры нарезать кубиками; Нарезать лук и мелко порубить чеснок; В сковороде разогреть оливковое масло. Обжаривать лук и чеснок семь минут; Добавить перец, обжаривать ещё семь минут, затем добавить кабачки и баклажаны; Обжаривать все ингредиенты вместе в течение 15 минут. Сковороду можно прикрыть крышкой, чтобы сохранить больше сока. Если вы любите более сухое рагу, крышка не понадобится; Добавить помидоры, соль, перец, паприку, сахар, по желанию — томатную пасту. Потушить всё вместе 15 минут. Время нужно регулировать в зависимости от того, какой мягкости овощи вам нравятся; Подавать овощное рагу можно как гарнир или как холодную закуску.

Рулетики из картофеля с грибами

Прекрасно дополнит овощное рагу очень питательное и вкусное блюдо — рулетики из картофеля с грибами. Хотя в них нет мяса, они очень сытные. Кстати, согласно исследованию, картофельное пюре оказывает на организм такое же действие, как и углеводный гель. Его спортсмены принимают для поддержания глюкозы в крови и повышения работоспособности. Предлагаю тоже приготовить пюре, но нестандартное. Мы сделаем из него картофельное тесто, а затем — рулеты.

Ингредиенты:

Картофель — 200 г;

Грибы шампиньоны — 150 г;

Кипяток — 100 мл;

Лук репчатый — 1 шт.;

Мука — 150 г;

Масло растительное — 30 г;

Томатная паста — 1 ст. л.;

Соль, сахар, прованские травы — по 1 ч. л.;

Зелень — для подачи.

Приготовление:

Мелко режем грибы и лук. Обжариваем на масле, пока из грибов не выпарится влага, а лук не станет прозрачным. Добавляем соль и специи по вкусу; Картофель очищаем, нарезаем на кусочки и отправляем вариться на 25 минут — до готовности. Затем сливаем воду и разминаем его до состояния пюре; Для заливки смешиваем томатную пасту, соль, сахар и прованские травы. Вливаем кипяток и перемешиваем; Готовим картофельное тесто: в тёплое пюре добавляем растительное масло и муку, тщательно вымешиваем. Тесто не должно рассыпаться; Немного смазываем маслом пищевую плёнку и выкладываем на неё картофельное тесто в виде прямоугольника. Сверху кладём слой из грибов и лука; Сворачиваем рулет — с этим поможет пищевая плёнка. Затем нарезаем его шайбами и вертикально раскладываем их по форме, смазанной маслом. Покрываем рулетики томатной заливкой; Выпекаем 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке; Перед подачей посыпаем блюдо свежей зеленью (если есть — прямо с грядки) и подаём к столу.

Попробуйте приготовить эти сытные (даже без мяса и рыбы!) блюда. Особенно приятно использовать продукты, выращенные самостоятельно: а сейчас такая возможность у многих появится.