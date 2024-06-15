Готовим идеальный завтрак или перекус для лета

В летний период хочется меньше проводить времени у плиты, но еду никто не отменял. Чтобы быстро приготовить завтрак или полдник, воспользуйтесь предложенным рецептом.

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Ингредиенты (количество по вкусу):

Лосось слабосолёный (форель или семга)

Творог 5%

Огурец свежий

Авокадо

Шпинат свежий

Лимон

Заправка по желанию

Процесс приготовления: