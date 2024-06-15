Готовим идеальный завтрак или перекус для лета
В летний период хочется меньше проводить времени у плиты, но еду никто не отменял. Чтобы быстро приготовить завтрак или полдник, воспользуйтесь предложенным рецептом.
Ингредиенты (количество по вкусу):
- Лосось слабосолёный (форель или семга)
- Творог 5%
- Огурец свежий
- Авокадо
- Шпинат свежий
- Лимон
- Заправка по желанию
Процесс приготовления:
- Произвольно порезать авокадо, огурец и рыбу, уложить слоями.
- Полить соком лимона перед употреблением или добавить заправку по вкусу.