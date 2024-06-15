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Готовим идеальный завтрак или перекус для лета

В летний период хочется меньше проводить времени у плиты, но еду никто не отменял. Чтобы быстро приготовить завтрак или полдник, воспользуйтесь предложенным рецептом.

Готовим идеальный завтрак или перекус для лета
©  Eva.ru

Ингредиенты (количество по вкусу):

  • Лосось слабосолёный (форель или семга)
  • Творог 5%
  • Огурец свежий
  • Авокадо
  • Шпинат свежий
  • Лимон
  • Заправка по желанию

Процесс приготовления:

  1. Произвольно порезать авокадо, огурец и рыбу, уложить слоями.
  2. Полить соком лимона перед употреблением или добавить заправку по вкусу.
Еда