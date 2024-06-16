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Быстрый летний торт с заварным кремом: готовим вкусное угощение

Лето — не повод отказываться от сладкого, тем более что любой десерт будет отлично сочетаться с ягодами, которых сейчас в изобилии. Сохраняйте рецепт.

Простой рецепт летнего торта с заварным кремом
© Eva.ru

Ингредиенты:

Для основы:

  • Пачка слоеного теста — 1 шт;
  • Ягоды и фрукты (любые).

Для заварного крема:

  • Молоко от 2,5% — 260 мл;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Яичные желтки — 2 шт;
  • Сахар — 100 г;
  • Кукурузный крахмал — 30 г;
  • Ванильный экстракт — 1 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Разрезать пласты теста на небольшие прямоугольники. Можно приготовить один большой;
  2. Заготовки из теста выпекаем в разогретой до 180℃ духовке до золотистой корочки;
  3. Остужаем и аккуратно разрываем поднявшиеся коржи на более тонкие;
  4. Молоко доводим до кипения. Яйцо, желтки, сахар и крахмал взбиваем вместе и вливаем в горячее молоко. Завариваем на среднем огне, крем слегка загустеет. Снимаем с огня, накрываем плёнкой в контакт и убираем в холодильник на пару часов для стабилизации;
  5. Собираем торт, перекладывая торт, крем и ягоды с фруктами.
Еда