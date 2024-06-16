Простой рецепт летнего торта с заварным кремом

Лето — не повод отказываться от сладкого, тем более что любой десерт будет отлично сочетаться с ягодами, которых сейчас в изобилии. Сохраняйте рецепт.

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Ингредиенты:

Для основы:

Пачка слоеного теста — 1 шт;

Ягоды и фрукты (любые).

Для заварного крема:

Молоко от 2,5% — 260 мл;

Яйцо — 1 шт;

Яичные желтки — 2 шт;

Сахар — 100 г;

Кукурузный крахмал — 30 г;

Ванильный экстракт — 1 ч.л.

Процесс приготовления: