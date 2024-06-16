Простой рецепт летнего торта с заварным кремом

Быстрый летний торт с заварным кремом: готовим вкусное угощение
Лето — не повод отказываться от сладкого, тем более что любой десерт будет отлично сочетаться с ягодами, которых сейчас в изобилии. Сохраняйте рецепт.
Ингредиенты:
Для основы:
- Пачка слоеного теста — 1 шт;
- Ягоды и фрукты (любые).
Для заварного крема:
- Молоко от 2,5% — 260 мл;
- Яйцо — 1 шт;
- Яичные желтки — 2 шт;
- Сахар — 100 г;
- Кукурузный крахмал — 30 г;
- Ванильный экстракт — 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Разрезать пласты теста на небольшие прямоугольники. Можно приготовить один большой;
- Заготовки из теста выпекаем в разогретой до 180℃ духовке до золотистой корочки;
- Остужаем и аккуратно разрываем поднявшиеся коржи на более тонкие;
- Молоко доводим до кипения. Яйцо, желтки, сахар и крахмал взбиваем вместе и вливаем в горячее молоко. Завариваем на среднем огне, крем слегка загустеет. Снимаем с огня, накрываем плёнкой в контакт и убираем в холодильник на пару часов для стабилизации;
- Собираем торт, перекладывая торт, крем и ягоды с фруктами.