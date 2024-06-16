Простой рецепт мясного блюда: вкуснее не бывает

Ветчина — популярное блюдо, которое готовится из различных видов мяса. Это вкусный, нежный и сочный продукт, который можно как купить в магазине, так и приготовить самому.

Для этого понадобятся килограмм свиного окорока, 70 граммов соли, два лавровых листа, пять штук душистого перца, три гвоздики, один острый или сушеный перец, любые приправы по вкусу и литр воды.

Для начала нужно приготовить маринад, положив в кастрюлю соль, приправы и перец. Дать ему закипеть. Тем временем мясо нужно промыть, просушить, опустить в рассол, накрыть и придавить грузом и убрать в холодильник на три дня.

Далее его нужно сварить, завернув в пищевую пленку. Варить заготовку при температуре 80 градусов в течение двух часов. Далее слить жидкость, продержать несколько минут в холодной воде, а далее убрать в холодильник. Блюдо готово!

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