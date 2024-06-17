Эксперты назвали три ошибки, которые совершают люди, выпивая кофе

Кофе - это природный стимулятор, котрый тонизирует организм человека благодаря содержащемуся в нем кофеину. Но иногда при употреблении этого напитка появляется сонливость. Эксперты польского портала Onet выяснили причину.

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Если через 5-30 минут после употребления кофе не достигнут нужный эффект, задумайтесь о том, правильно ли вы его пьете.

Портал дает три совета.

Первый: следует избегать чрезмерного употребления кофеина - максимум 300 миллиграммов в день. Превышение нормы ведет к нарушению интеллектуальных и двигательных функций.

Второе: кофе повышает уровень кортизола - гормона стресса. Если вы не хотите усугубить это состояние, воздержитесь от употребления напитка.

И, наконец, сахар в кофе способствует снижению энергии, поэтому специалисты советует пить его без добавления сладостей.