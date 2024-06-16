Как правильно мыть овощи и зелень

На рынке или в магазине нужно выбирать неповрежденные плоды без порчи и плесени. Дома - обязательно помыть их под проточной водой, даже если визуально они кажутся чистыми.

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Мыть овощи, фрукты и ягоды нужно непосредственно перед едой. Иначе на них появится влажная среда, благотворная для размножения бактерий.

При этом разделочные доски и посуда тоже должны быть чистыми. А вот петрушку, укроп и зеленый лук необходимо промывать не только перед едой, но и перед отправкой в холодильник.

Специалисты советуют замочить зелень в холодной воде на 15 минут, а затем промыть под проточной 2-3 раза. Чистые листовые овощи советуют выдержать в 3 % растворе уксусной кислоты или 10 % растворе поваренной соли в течение 10 минут. Далее - сполоснуть проточной водой и просушить. А недавно эксперты рассказали, как не подхватить летом кишечную палочку.