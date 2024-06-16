Врач назвала самую правильную основу для окрошки

Каждое лето перед россиянами встаёт дилемма: на чём делать окрошку — на квасе или на кефире. Диетологи обычно склоняются в сторону варианта с кисломолочным продуктом — мол, он добавляет в летний суп немного полезного белка. Но есть ещё более полезный рецепт. Особенно он пригодится худеющим.

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Какая основа для окрошки самая полезная

С точки зрения пользы самый хороший вариант — окрошка на минеральной воде, сказала врач-диетолог Галина Ильенко.

Во-первых, в такой окрошке будет всего 35 ккал. Это значит, что такое блюдо подойдёт тем, кто хочет снизить вес или не хочет набрать лишние кило.

Во-вторых, в такой основе будет много важных для здоровья минералов — калий, магний, йод и селен, отметила диетолог в разговоре с порталом «Доктор Питер».

Как сделать традиционную окрошку полезнее

Если вы любитель классической окрошки, имейте в виду, что она может вызывать расстройство пищеварения. Всё из-за не очень подходящих друг другу ингредиентов.

Квас или кефир вызывают брожение в кишечнике. Оно усилится, если в «начинке» для окрошки есть колбаса. Чтобы после супа не чувствовать себя плохо, колбасу лучше заменить мясом, посоветовала врач-гастроэнтеролог Мария Колесникова.