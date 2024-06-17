Как правильно пить кофе, чтобы зарядиться энергией на весь день

Кофе содержит кофеин, который стимулирует наш мозг и нашу нервную систему. Эффект после употребления этого напитка можно почувствовать уже спустя 5−30 минут. Однако важно при этом не допускать определённых ошибок.

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Максимальная доза кофеина в сутки для человека — это 300 мг. Если получить кофеина больше, то могут нарушиться умственные и двигательные функции.

Некоторые после употребления кофе чувствуют сонливость. Это может быть связано с рядом факторов. Прежде всего, кофеин действует таким образом, что подавляет действие аденозина. Когда эффект от кофе проходит, аденозин начинает работать более интенсивно, что приводит к усталости, сонливости у человека.

Также кофе приводит к повышению уровня кортизола. Этот гормон стресса в долгосрочной перспективе может способствовать появлению чувства усталости.

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Кроме того, если вы добавляете в кофе сахар, употребляете вместе с этим напитком сладости, то они могут уменьшить количество энергии у вас. Дело в том, что организм перерабатывает сахар гораздо быстрее, чем кофеин.