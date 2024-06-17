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Как приготовить ароматный и вкусный бульон? Секреты для домохозяек

Шеф-повар Матюжев: для насыщенного бульона нужны кости с остатками мяса. Супы — основа рациона для многих россиян. Порой нажористых первых блюд и борщей не хочется и тогда хочется просто лёгкий бульон с минимальным набором ингредиентов. Ароматный и прозрачный бульон с вермишелью или сухариками мало кого оставит равнодушным. Разбираемся, как такой приготовить.

Шеф-повар рассказал рецепт бульона
© unsplash

Как приготовить вкусный бульон

Как рассказал шеф-повар Максим Матюжев, приготовление бульон — это искусство, то есть нужны внимание к деталям и правильная техника. Вот несколько секретов:

  • Готовьте бульон на костях с мясом (такие придадут бульону и вкус, и текстуру);
  • Перед забрасыванием костей и овощей в воду — подрумяньте их в духовке (вкус станет ярче);
  • Начинайте варить бульон с холодной воды, чтобы ингредиенты отдали максимум вкуса;
  • Варить мясо нужно долго (курицу — 2−3 часа, говядину — 4−6 часов, рыбу — 1−1,5 часа);
  • Не забывайте о морковке, сельдерее, чесноке и ароматных травах;
  • Выбирайте качественные ингредиенты.

Чем полезен бульон

  • Бульон — диетическое блюдо, богатое минералами, полиненасыщенными жирными кислотами и частично витаминами;
  • Бульон помогает при интоксикации организма при отравлениях или похмелье;
  • Бульон содержит минералы, которые помогают в укреплении костей (кальций, фосфор и магний).

О том, как приготовить полезную окрошку, «Секрет» рассказал в этом материале.

Еда