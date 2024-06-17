Шеф-повар рассказал рецепт бульона

Шеф-повар Матюжев: для насыщенного бульона нужны кости с остатками мяса. Супы — основа рациона для многих россиян. Порой нажористых первых блюд и борщей не хочется и тогда хочется просто лёгкий бульон с минимальным набором ингредиентов. Ароматный и прозрачный бульон с вермишелью или сухариками мало кого оставит равнодушным. Разбираемся, как такой приготовить.

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Как приготовить вкусный бульон

Как рассказал шеф-повар Максим Матюжев, приготовление бульон — это искусство, то есть нужны внимание к деталям и правильная техника. Вот несколько секретов:

Готовьте бульон на костях с мясом (такие придадут бульону и вкус, и текстуру);

Перед забрасыванием костей и овощей в воду — подрумяньте их в духовке (вкус станет ярче);

Начинайте варить бульон с холодной воды, чтобы ингредиенты отдали максимум вкуса;

Варить мясо нужно долго (курицу — 2−3 часа, говядину — 4−6 часов, рыбу — 1−1,5 часа);

Не забывайте о морковке, сельдерее, чесноке и ароматных травах;

Выбирайте качественные ингредиенты.

Чем полезен бульон

Бульон — диетическое блюдо, богатое минералами, полиненасыщенными жирными кислотами и частично витаминами;

Бульон помогает при интоксикации организма при отравлениях или похмелье;

Бульон содержит минералы, которые помогают в укреплении костей (кальций, фосфор и магний).

О том, как приготовить полезную окрошку, «Секрет» рассказал в этом материале.