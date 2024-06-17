Какой творог полезнее и какой выбрать

Роскачество: зернёный творог хранится дольше обычного. Творог заслуженно входит в список ЗОЖ-продуктов. Однако не весь он полезен одинаково. Взять хотя бы срок годности. Творог в вакуумной упаковке хранится до месяца, но с каждым днём теряет полезные молочнокислые организмы. Сколько пользы будет в твороге, зависит также от способа приготовления. Рассказываем, в чём разница.

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Какой творог полезнее

Есть мнение, что зернёный творог более полезный, чем обычный. На самом деле всё ровно наоборот.

При производстве такого творога сквашенное молоко дополнительно нагревают, чтобы получить красивое зерно и чтобы сыворотка лучше отделялась. Увы, при нагреве полезные бактерии частично гибнут.

Но у зернёного творога есть несомненный плюс — он чист в микробиологическом плане, а значит, дольше хранится.

Должна ли в твороге быть жидкость

Творог в целлофановой упаковке, если в нём есть сыворотка лучше вообще не покупать, отметили в Роскачестве.

Хотя по ГОСТу в твороге может быть незначительное количество жидкости, важно понимать, что отделившаяся сыворотка — прекрасная среда для размножения условно патогенной микрофлоры.

Если уж вы берёте такой творог, имейте в виду, что на исходе срока годности он может быть небезопасным.

Кстати, творог не всем одинаково полезен. Например, рассчитывать, что он поможет укрепить кости, можно только при одном условии.