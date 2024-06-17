Чтобы не забыть: таблица со сроками хранения готовых продуктов

Если блюдо испортилось, обладает неприятным запахом или подозрительным видом — лучше не рисковать. И все же для планирования рациона важно понимать, как долго могут храниться те или иные кулинарные шедевры. Единого универсального срока для всех блюд не существует: чтобы определить допустимый срок хранения, воспользуйтесь таблицей.

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Макароны: 5 дней;

Рис: 6 дней;

Киноа: 7 дней;

Кускус: 3 дня;

Чечевица: 7 дней;

Салат без заправки: 5 дней;

Вареные овощи: 7 дней;

Смузи: 1 день;

Овощной суп: 4 дня;

Котлеты: 2 дня;

Фарш: 2 дня;

Стейк: 4 дня;

Курица или индейка: 2 дня;

Рыба/креветки: 4 дня;

Вареные яйца: 7 дней.

В морозильной камере продукты хранятся значительно дольше — однако важно понимать, что ваш холодильник — не машина времени. То, что можно хранить несколько месяцев, не стоит хранить несколько лет. Кроме того, не рекомендуется замораживать продукты повторно. Помимо сроков хранения готовых блюд, также следует учесть сроки годности продуктов. Например, салат из ингредиентов с истекающим сроком годности несколько дней может и не протянуть.