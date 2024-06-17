Рецепт клубничного рахат-лукума дома

Как приготовить клубничный рахат-лукум дома
Одно из самых знаменитых восточных лакомств — это, вне всяких сомнений, рахат-лукум. Мягкая слегка тягучая конфета, посыпанная сахарной пудрой. Разве может быть что-нибудь более манящее для истинных сладкоежек? Кстати, приготовить рахат-лукум дома довольно просто. Вам понадобится всего четыре ингредиента и миксер.
Ингредиенты:
- Клубника — 200 г;
- Желатин быстрорастворимый — 15 г;
- Сахарная пудра — 150 г;
- Лимон — 0,5 шт.
Процесс приготовления:
- В блендере измельчите клубнику. Можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды.
- Добавьте к этой массе желатин и оставьте его на некоторое время, чтобы он набух. После этого добавьте еще 120 г. сахарной пудры и лимонный сок. Тщательно перемешайте эту смесь и нагрейте ее на медленном огне. Варить необходимо, пока не растворится желатин, но доводить смесь до кипения нельзя.
- Снимите смесь с огня и остудите ее. Потом взбивайте миксером минут 6, чтобы масса посветлела и загустела.
- Возьмите удобную формочку для застывания, положите в нее вощеную бумагу, а сверху залейте клубничную массу. Разровняйте и поставьте в прохладное место на 5-6 часов для застывания.
- Когда рахат-лукум застынет, достаньте его из формы, посыпьте сахарной пудрой и нарежьте кубиками.