Рецепт клубничного рахат-лукума дома

Одно из самых знаменитых восточных лакомств — это, вне всяких сомнений, рахат-лукум. Мягкая слегка тягучая конфета, посыпанная сахарной пудрой. Разве может быть что-нибудь более манящее для истинных сладкоежек? Кстати, приготовить рахат-лукум дома довольно просто. Вам понадобится всего четыре ингредиента и миксер.

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Ингредиенты:

Клубника — 200 г;

Желатин быстрорастворимый — 15 г;

Сахарная пудра — 150 г;

Лимон — 0,5 шт.

Процесс приготовления: