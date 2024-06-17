На квасе и кефире, с мясом, в хлебе: топ-5 рецептов освежающей окрошки

Окрошка — традиционный русский холодный суп и настоящее спасение в жаркий день. Приводим топ-5 рецептов окрошки, от «классики» до необычной подачи.

Классическая мясная окрошка на квасе

Начнем с традиционного рецепта окрошки на квасе. В ее состав входят:

квас — 1 л;

мясо по вкусу (лучше брать нежирное) — 450 г;

сметана и горчица (по вкусу или по желанию);

яйца — 4 шт.;

огурцы — 2 шт.;

картошка — 3 шт.;

зелень — несколько стеблей;

соль, перец — по желанию.

Отварите мясо, яйца и картошку. Дайте остыть и нарубите кубиками. Измельчите огурцы и зелень. Соедините ингредиенты, заправьте сметаной и горчицей, посолите, поперчите и перемешайте. Влейте квас и оставьте суп настаиваться в холодильнике в течение двух часов.

Кефирная окрошка с колбасой и помидорами

Еще один популярный вариант холодного супа — это окрошка на кефире. Вам понадобятся:

кефир — 2 ст.;

вода — 2 ст.;

картошка — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

огурец — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

приправы и зелень — по вкусу.

Отваренные картошку и яйца нарубите кубиками. Измельчите колбасу и овощи. Соедините ингредиенты, всыпьте специи и зелень. Влейте воду и кефир, перемешайте. Перед подачей охладите в холодильнике.

Окрошка на кефире без мяса

Вегетарианская окрошка подойдет тем, кто не любит мясо или не имеет его под рукой. Возьмите:

кефир — 2 ст.;

картошку — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

огурец — 2 шт.;

зелень — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Отваренные картошку и яйца нарежьте кубиками. Аналогичным образом нарубите огурец и редиску. Мелко нарежьте зелень. Соедините в миске, добавьте приправы и залейте кефиром. Перемешайте и оставьте в холодильнике охлаждаться.

Окрошка в хлебе

Этот рецепт особо интересен за счет необычной подачи. Чтобы сделать порцию на одного, вам потребуются:

черный хлеб — 1 буханка;

квас — 1 ст.;

колбаса вареная — 50 г;

огурец — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

картошка — 1 шт.;

сметана или майонез — 1 ст. л. или по вкусу;

приправы и зелень — по вкусу.

Срежьте с буханки 1–2 см сверху и удалите мякоть так, чтобы получилась хлебная емкость. Разогрейте духовку до 160 градусов и грейте хлеб 15–20 минут. Отваренные картошку и яйцо нарубите кубиками. Аналогичным образом нарежьте колбасу и овощи. Зелень измельчите. Соедините продукты в миске, всыпьте приправы, залейте квасом и перемешайте. Перелейте окрошку в хлебную «миску».

Армянская окрошка на мацони

Напоследок приводим рецепт армянского аналога окрошки — мацнабрдоша. В его основе используется мацони. Вам понадобятся:

мацони — 450 г;

вода — 300 мл;

огурцы — 3 шт.;

зеленый лук, укроп, кинза — по пучку;

мята — несколько листочков;

соль — по вкусу.

Очистите и нарубите кубиками огурцы. Зелень мелко нарежьте, пересыпьте к огурцам, посолите и перемешайте. Разложите по бокалам или мискам для подачи. Влейте мацони в отдельную емкость и разбавьте водой. Затем влейте в бокалы с зеленью и огурцами. Оставьте в холодильнике минимум на 30 минут.

Это был топ-5 рецептов окрошки. Существует множество вариаций этого холодного блюда. Так что экспериментируйте с ингредиентами и их пропорциями, чтобы приготовить собственную идеальную окрошку.

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