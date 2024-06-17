Какой должна быть вода для кофе

Известно, что традиционный чёрный кофе состоит из воды на 98%. Причём слишком жёсткая вода сделает напиток горьким, а слишком мягкая — пресным. Так как же добиться сбалансированности?

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Вот какие характеристики наиболее важны для воды, которую добавляют в кофе.

Запах и цвет. Чистая питьевая вода по цвету должна быть прозрачной и не иметь запаха. Ярче всего оттенки воды проявляются после её отстаивания.

Общее количество минералов (TDS). В домашних условиях это можно измерить при помощи прибора TDS-3. Оптимальный уровень минералов должен составлять 80—175 мг/л.

Содержание хлора. В воде для кофе хлора быть не должно вообще. Для этого будет достаточно трёхступенчатого фильтра.

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Уровень PH. В идеале этот показатель должен составлять 7,0 ± 0,3. Его можно дома замерить при помощи лакмусовой бумажки (теста) или бытового PH-метра.

Жёсткость. Чтобы это узнать, нужно 7−8 раз вскипятить воду в электрочайнике. Если после этого на дне устройства не будет хорошо различимого налёта, то жёсткость воды в норме.

Чтобы узнать, какая именно вода используется для любимого сорта кофе, спросите об этом в кофейне или посмотрите на странице производителя, обжарщика.

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