Эксперт объяснил, почему после острого спасает не вода, а молоко

За ощущение жжения во рту от острой пищи отвечает капсаицин. Наш мозг при этом не способен отличить химический ожог от настоящего, поэтому мы начинаем потеть, а сердце начинает биться чаще. Интересно, что в этом случае помогает не вода, а молоко.

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Ледяная вода способна после острой еды принести лишь иллюзию облегчения. Всё потому, что холод на короткое время притупляет чувствительность рецепторов.

В молоке же содержится казеин. Этот белок обладает способностью обезвреживать капсаицин.

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Но что делать людям, которые молоко не переносят? Им помогут мороженое, йогурт, различные сладкие напитки. В йогурте и мороженом есть жиры, которые растворяют капсаицин, а сахар способен связать его молекулы и ослабить их действие.

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