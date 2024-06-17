Скрэмбл с лососем: рецепт болтуньи из США для сытного завтрака
Американская болтунья получила название скрэмбл. Читайте в нашем материале легкий рецепт этой яичницы на завтрак.
Ингредиенты
- Яйца куриные — 4 шт.
- Сливочное масло — 20 г.
- Соль, приправы — по вкусу.
- Зелень — по вкусу.
- Сыр — 30 г.
- Рыба (лосось слабосоленый) — 70 г.
Способ приготовления
- Для начала возьмите яйца, разбейте их в подходящую миску, приправьте любимыми специями и посолите. Тщательно взболтайте: нужно, чтобы белки и желтки смешались в однородную массу.
- Потом разогрейте сковороду с кусочком сливочного масла. Отправьте на нее нашу смесь. Постоянно мешайте, двигайте яйца.
- Лосось для блюда мелко нарежьте. В это же время подготовьте зелень, если желаете добавить ее в скрэмбл.
- Когда яйца схватятся, перестанут быть жидкими (это произойдет минуты через две), выключите огонь, добавьте в блюдо лосось и зелень. Перемешайте прямо на сковородке.
- Готовое блюдо можно красиво подать с помощью поварских колец. А сверху скрэмбл рекомендуем покрыть тертым сыром.
Вы приготовили американскую яичницу-болтунью — скрэмбл с лососем.
Ранее мы делились классическим рецептом скрэмбла.