$89.05-0.0295.39+0.24
Почта

Скрэмбл с лососем: рецепт болтуньи из США для сытного завтрака

Американская болтунья получила название скрэмбл. Читайте в нашем материале легкий рецепт этой яичницы на завтрак.

Скрэмбл с лососем: рецепт болтуньи из США для сытного завтрака
© Unsplash

Ингредиенты

  • Яйца куриные — 4 шт.
  • Сливочное масло — 20 г.
  • Соль, приправы — по вкусу.
  • Зелень — по вкусу.
  • Сыр — 30 г.
  • Рыба (лосось слабосоленый) — 70 г.

Способ приготовления

  • Для начала возьмите яйца, разбейте их в подходящую миску, приправьте любимыми специями и посолите. Тщательно взболтайте: нужно, чтобы белки и желтки смешались в однородную массу.
  • Потом разогрейте сковороду с кусочком сливочного масла. Отправьте на нее нашу смесь. Постоянно мешайте, двигайте яйца.
  • Лосось для блюда мелко нарежьте. В это же время подготовьте зелень, если желаете добавить ее в скрэмбл.
  • Когда яйца схватятся, перестанут быть жидкими (это произойдет минуты через две), выключите огонь, добавьте в блюдо лосось и зелень. Перемешайте прямо на сковородке.
  • Готовое блюдо можно красиво подать с помощью поварских колец. А сверху скрэмбл рекомендуем покрыть тертым сыром.

Вы приготовили американскую яичницу-болтунью — скрэмбл с лососем.

Ранее мы делились классическим рецептом скрэмбла.

Еда