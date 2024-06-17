На квасе и кефире, с мясом, в хлебе: топ-5 рецептов освежающей окрошки
Окрошка — традиционный русский холодный суп и настоящее спасение в жаркий день. Приводим топ-5 рецептов окрошки, от «классики» до необычной подачи.
Классическая мясная окрошка на квасе
Начнем с традиционного рецепта окрошки на квасе. В ее состав входят:
- квас — 1 л;
- мясо по вкусу (лучше брать нежирное) — 450 г;
- сметана и горчица (по вкусу или по желанию);
- яйца — 4 шт.;
- огурцы — 2 шт.;
- картошка — 3 шт.;
- зелень — несколько стеблей;
- соль, перец — по желанию.
Отварите мясо, яйца и картошку. Дайте остыть и нарубите кубиками. Измельчите огурцы и зелень. Соедините ингредиенты, заправьте сметаной и горчицей, посолите, поперчите и перемешайте. Влейте квас и оставьте суп настаиваться в холодильнике в течение двух часов.
Кефирная окрошка с колбасой и помидорами
Еще один популярный вариант холодного супа — это окрошка на кефире. Вам понадобятся:
- кефир — 2 ст.;
- вода — 2 ст.;
- картошка — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- приправы и зелень — по вкусу.
Отваренные картошку и яйца нарубите кубиками. Измельчите колбасу и овощи. Соедините ингредиенты, всыпьте специи и зелень. Влейте воду и кефир, перемешайте. Перед подачей охладите в холодильнике.
Окрошка на кефире без мяса
Вегетарианская окрошка подойдет тем, кто не любит мясо или не имеет его под рукой. Возьмите:
- кефир — 2 ст.;
- картошку — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- огурец — 2 шт.;
- зелень — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Отваренные картошку и яйца нарежьте кубиками. Аналогичным образом нарубите огурец и редиску. Мелко нарежьте зелень. Соедините в миске, добавьте приправы и залейте кефиром. Перемешайте и оставьте в холодильнике охлаждаться.
Окрошка в хлебе
Этот рецепт особо интересен за счет необычной подачи. Чтобы сделать порцию на одного, вам потребуются:
- черный хлеб — 1 буханка;
- квас — 1 ст.;
- колбаса вареная — 50 г;
- огурец — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- картошка — 1 шт.;
- сметана или майонез — 1 ст. л. или по вкусу;
- приправы и зелень — по вкусу.
Срежьте с буханки 1–2 см сверху и удалите мякоть так, чтобы получилась хлебная емкость. Разогрейте духовку до 160 градусов и грейте хлеб 15–20 минут. Отваренные картошку и яйцо нарубите кубиками. Аналогичным образом нарежьте колбасу и овощи. Зелень измельчите. Соедините продукты в миске, всыпьте приправы, залейте квасом и перемешайте. Перелейте окрошку в хлебную «миску».
Армянская окрошка на мацони
Напоследок приводим рецепт армянского аналога окрошки — мацнабрдоша. В его основе используется мацони. Вам понадобятся:
- мацони — 450 г;
- вода — 300 мл;
- огурцы — 3 шт.;
- зеленый лук, укроп, кинза — по пучку;
- мята — несколько листочков;
- соль — по вкусу.
Очистите и нарубите кубиками огурцы. Зелень мелко нарежьте, пересыпьте к огурцам, посолите и перемешайте. Разложите по бокалам или мискам для подачи. Влейте мацони в отдельную емкость и разбавьте водой. Затем влейте в бокалы с зеленью и огурцами. Оставьте в холодильнике минимум на 30 минут.
Это был топ-5 рецептов окрошки. Существует множество вариаций этого холодного блюда. Так что экспериментируйте с ингредиентами и их пропорциями, чтобы приготовить собственную идеальную окрошку.
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