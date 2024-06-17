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Как приготовить яйца пашот: пошаговый рецепт

Яйца пашот — идеальный завтрак на французский манер. Приготовить деликатес не так сложно, как может показаться. Делимся пошаговым рецептом нежного яичного угощения.

Как приготовить яйца пашот: пошаговый рецепт
© РИА Новости

Ингредиенты

  • яйцо — 1 шт.;
  • уксус — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • вода.

Способ приготовления

  1. Доведите воду до кипения, посолите и влейте уксус.
  2. Разбейте холодное яйцо в отдельную емкость.
  3. С помощью вилки закрутите в воде воронку. Влейте яйцо в центр воронки. Варите 2–4 минуты, пока белок не схватится. При этом желток должен оставаться жидким.
  4. Достаньте яйцо с помощью шумовки, дайте стечь воде, затем выложите на тарелку. При желании можно удалить лишний белок, чтобы яйцо смотрелось аккуратнее.

Яйцо пашот готово! Подавайте вместе с тостами и свежими овощами.

Еда