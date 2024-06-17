Как приготовить яйца пашот: пошаговый рецепт

Яйца пашот — идеальный завтрак на французский манер. Приготовить деликатес не так сложно, как может показаться. Делимся пошаговым рецептом нежного яичного угощения.

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Ингредиенты

яйцо — 1 шт.;

уксус — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

вода.

Способ приготовления

Доведите воду до кипения, посолите и влейте уксус. Разбейте холодное яйцо в отдельную емкость. С помощью вилки закрутите в воде воронку. Влейте яйцо в центр воронки. Варите 2–4 минуты, пока белок не схватится. При этом желток должен оставаться жидким. Достаньте яйцо с помощью шумовки, дайте стечь воде, затем выложите на тарелку. При желании можно удалить лишний белок, чтобы яйцо смотрелось аккуратнее.

Яйцо пашот готово! Подавайте вместе с тостами и свежими овощами.