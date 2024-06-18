Сколько по времени можно хранить разные продукты в морозилке

Иногда люди покупают в супермаркетах много разных продуктов сразу и часть из них замораживают. Однако важно знать, как правильно их хранить в морозилке, чтобы сохранить их качество и питательные свойства.

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Говядина, свинина и баранина. Эти виды мяса хранятся до 12 месяцев. Однако их перед этим нужно разложить по вакуумным пакетам. Подойдут также герметичные упаковки.

Птица (курица, индейка). Целая птица может пролежать в морозилке до года, части птицы — до 9 месяцев. Всё это тоже нужно упаковывать в герметичные контейнеры или пакеты.

Молотое мясо. Его можно хранить до 4 месяцев, но перед этим не забудьте плотно упаковать.

Рыба. Жирную рыбу (лосось, форель) вы можете держать в морозилке до 3 месяцев, постную (треска, окунь) — до 6 месяцев. При этом хранить нужно её для сохранения вкуса в фольге или вакуумных пакетах.

Морепродукты. Креветки, мидии, кальмары могут пролежать в морозильной камере до 3 месяцев. Однако рекомендуется упаковывать их в герметичные пакеты или контейнеры.

Овощи. Вы их можете хранить до 12 месяцев, но перед замораживанием быстро ошпарьте их кипятком для сохранения цвета и текстуры.

Фрукты. Их тоже можно держать в морозилке до года. Замораживать рекомендуется их в сиропе либо в сухом виде.

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Готовые блюда. Их срок хранения в морозилке составляет до 3 месяцев. Однако перед этим их нужно разделить на порции и упаковать в герметичные контейнеры или пакеты.

Полуфабрикаты. Пиццу, лазанью, запеканку можно держать в морозилке до 2 месяцев. Но также их необходимо плотно упаковывать.

Хлеб. Храните его в герметичных пакетах до 3 месяцев.

Выпечка. Держите печенье, пироги, булочки в морозильной камере до 3 месяцев, но плотно их упаковывайте либо используйте вакуумные пакеты для сохранения свежести.

Сыр. Его рекомендуется хранить до 6 месяцев в морозилке. При этом заворачивайте его в плёнку или фольгу и кладите в герметичный контейнер.

Молоко и сливки. Их срок хранения — до 3 месяцев. Замораживайте их в оригинальной упаковке или переливайте в герметичные контейнеры.