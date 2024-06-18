Названы самые полезные специи

Существует множество полезных специй, употребление которых может улучшить работу мозга и других органов, рассказал онколог Леонид Доронин. Их врач перечислил в своем Telegram-канале.

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Самой популярной и полезной специей врач назвал черный перец. Он объяснил, что приправа содержит пиперин, благодаря которому нейромедиаторы в мозге становятся более активными. А это в свою очередь улучшает память и когнитивные функции, объяснил Доронин.

«Выгодно сочетать черный перец с куркумой, так как перец может увеличить поглощение куркумина до 2000 процентов, — сказал эксперт. — Куркума же облегчает симптомы несварения желудка, снижает риск сердечных заболеваний».



Куркума помогает бороться с депрессией, улучшает память и уменьшает боль.

Также доктор рекомендовал есть корицу и имбирь. Первую специю он назвал особо полезной для диабетиков, а вторую посоветовал употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и борьбы с хроническими воспалениями.

Также имбирь повышает способность организма сжигать калории, что делает его любимчиком диетологов, - Леонид Доронин, онколог



Доронин также рекомендовал есть мускатный орех, так как он содержит миристицин, благодаря которому улучшается способность к запоминанию. Кроме того, этот микроэлемент продляет здоровье нейронов.

«Орех также влияет на настроение и психологическое состояние, делая людей более позитивно мыслящими и стабильными. А еще он повышает либидо, стабилизирует уровень сахара в крови и улучшает здоровье сердца», — отметил онколог.



Ранее Доронин предупредил о смертельной опасности детских сиропов от кашля. Врач рассказал, что ВОЗ выпустила три предупреждения о риске использования некоторых лекарств для детей. Это произошло после трагедий в Узбекистане, Гамбии и Индонезии.