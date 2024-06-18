Рецепт домашнего кваса из хлеба и дрожжей

Домашний квас — любимый напиток взрослых и детей. Он становится особенно популярным летом. Его можно купить в магазине, а можно легко приготовить и дома. Вот рецепт кваса из хлеба и дрожжей.

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Вам понадобятся 150 граммов сахара, три литра питьевой воды, 500 граммов ржаного хлеба, изюм по вкусу, 20 граммов свежих дрожжей.

Хлеб нарезать кубиками и отправить в духовку, чтобы получились сухарики. Это придаст квасу насыщенный вкус и аромат. Можно использовать и черствый хлеб.

Получившиеся сухари положить в большую емкость, залить их кипятком и оставить настаиваться на четыре — шесть часов. Вода должна быть горячей, но не кипящей.

Далее нужно процедить напиток, удалив крошки хлеба. В настой добавить сахар и дрожжи, а затем перемешать. Емкость накрываем крышкой или полотенцем и оставляем в теплом месте на сутки. После начала брожения разливаем квас по бутылкам, добавив в каждую несколько изюминок. Бутылки убираем в холодильник.

Ранее заведующая испытательной лабораторией Центра оценки качества зерна Елена Кальная рассказала, что качественный черный хлеб и батон должны иметь приятный, слегка сладковатый запах с характерным хлебным ароматом. По ее словам, хороший запах указывает на качество и свежесть хлебобулочных изделий.