Любовь к десертам и сладким перекусам может стать настоящей проблемой, если тяга перерастает в зависимость. Мы поговорили с диетологом Виктором Шершневым, который рассказал нам о причинах страстного желания сметать сладости со стола при каждом удобном случае, а также пояснил, как можно решить эту проблему.

Заедание стресса

В подавляющем большинстве случаев тяга к сладкому развивается из-за стремления организма повысить уровень серотонина. Люди, страдающие от хронического стресса, в первую очередь, заедают негативные эмоции продуктами, содержащими сахар. Наш эксперт рекомендует заменить любимые булочки и шоколад на более полезные продукты, которые точно так же помогут поднять настроение, но при этом не нанесут вреда фигуре и организму в целом.

На какие продукты стоит обратить внимание:

Твердые сыры.

Красное мясо.

Грибы.

Жирный творог.

Сладкие продукты преобладают в рационе

Чем больше сладостей вы употребляете, тем больше сахара нужно организму. Виктор: «Вы можете чувствовать себя прекрасно после плитки шоколада, но как только простые углеводы растворятся, организм потребует еще больше сахара. Вы попадаете в замкнутый круг». Иногда самостоятельно скорректировать рацион бывает очень трудно, так как сахарная зависимость не менее сложна в борьбе, чем никотиновая или алкогольная. Начните бороться с тягой к сладкому путем снижения количества продуктов, содержащих простые углеводы. Не отказывайтесь от углеводов полностью, особенно от сложных, но при этом следите, из чего состоит ваш ежедневный рацион.

Борьба с переутомлением

Когда организм работает на пределе, в какой-то момент он может потребовать от вас две вещи — полноценный отдых и быстрое восполнение энергии. Продукты с высоким содержанием сахара являются самым простым способом взбодриться. Не дайте мозгу себя обмануть — сладкие батончики в качестве перекуса каждый день могут спровоцировать не прилив энергии, а серьезные сбои в поджелудочной железе и в целом вызвать все ту же зависимость от сахара. Если вам срочно нужен «сладкий допинг», можете порадовать себя квадратиком горького шоколада.