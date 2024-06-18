Эксперт рассказала об особенностях летнего рациона

Замдиректора по научной и лечебной работе ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Антонина Стародубова рассказала об особенностях летнего рациона питания.

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Эксперт объяснила, что температура воздуха летом выше, поэтому повышается и двигательная активность. Потребность в жидкости возрастает, необходимо это учитывать. Летом люди едят больше овощей, фруктов, ягод, так как цены на них снижаются. Что касается овощей, то эксперт посоветовала делать акцент на кабачки, баклажаны, различные фрукты, ягоды и зелень.

— Надо приучить себя в каждый прием пищи включать овощ или фрукт. Летом, когда все дешевле или вообще свое, выращенное на даче или в огороде, эта задача решается проще, — отметила Стародубова.



Переход на летний режим питания должен быть постепенным, с ежедневным увеличением пищевых волокон. Например, можно ввести в рацион овощной суп на обед, через некоторое время добавить салаты, потом — овощные гарниры на ужин. А в качестве перекусов использовать яблоки, груши. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта стоит отдавать предпочтение вареным, тушеным, запеченным блюдам, не содержащим грубую клетчатку, они легче перевариваются, передает издание «Профиль».

В свою очередь проктолог Елена Смирнова посоветовала включить в рацион цельное зерно, молоко, фрукты, овощи и сыр для профилактики онкологии. Для снижения риска рака также необходимо делать регулярные физические упражнения, передает 360.ru.

Дефицит клетчатки в рационе может привести к быстрому старению мозга, болезни Альцгеймера и деменции. Об этом сообщили диетолог доктор Эмили Лиминг и психолог-диетолог Кимберли Уилсон во время Фестиваля науки в Челтнеме.