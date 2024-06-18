Нутрициологи рекомендовали есть морковь для равномерного загара

За 1,5–2 месяца до отпуска стоит съедать по одной свежей моркови в день. Этот продукт будет способствовать равномерному загару за счет содержания бета-каротина. К такому выводу в ходе исследования пришли аналитики и эксперты в области нутрициологии, сообщает "Газета.ру".

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Специалисты также обратили внимание, что при использовании такого метода улучшения качества загара необходимо учитывать суточную норму потребления различных витаминов. Так, излишнее употребление бета-каротина может стать причиной каротинемии, одним из симптомов которой является приобретение кожей оранжевого оттенка.

В ходе исследования эксперты проанализировали суточную норму потребления витаминов в зависимости от пола, возраста и прочих особенностей человека. На этот показатель оказывают влияние такие факторы, как беременность и кормление грудью.

"Бета-каротин, известный своей способностью улучшать цвет кожи. Он содержится в моркови, сладком картофеле, абрикосах и шпинате. В организме человека бета-каротин превращается в витамин А, который способствует выработке меланина – пигмента, отвечающего за загар. Продукты, богатые бета-каротином, могут придать коже легкий золотистый оттенок", – рассказал нутрициолог Николай Миллер.



При этом употребление продуктов, богатых витамином Е, который обладает антиоксидантными свойствами, будет способствовать защите кожи от повреждений ультрафиолетовыми лучами. Он содержится в орехах, семенах и растительных маслах, уточнили авторы исследования.

Также важным элементом при загаре может стать витамин C, благотворно влияющий на здоровье кожи. Он необходим организму для синтеза коллагена и способствует защите кожи от оксидативного стресса. Источниками этого витамина эксперты назвали цитрусовые, а также ягоды, киви и брокколи.

Не менее важным элементом для здоровья кожи является цинк, который способствует ее регенерации. Его можно получить при употреблении мяса, морепродуктов и семян.

Кроме того, важно получение организмом селена, который усиливает защиту кожи от повреждений и старения. Нутрициологи подчеркнули, что его источниками являются орехи, мясо и рыба. В рыбном мясе также содержится омега-3 и жирные кислоты, которые могут уменьшить воспаление и улучшить структуру кожи. Они также содержатся в семенах и орехах.

Специалисты обратили внимание, что употребление в пищу этих продуктов будет полезным не только во время подготовки к отпуску, но и на постоянной основе.

"При этом не стоит забывать о разнообразном сбалансированном питании. Чрезмерное потребление одних и тех же продуктов может привести к нежелательным последствиям. Перед отпуском важно постепенно адаптировать рацион под пищу страны, в которую вы отправляетесь. Так организму будет легче адаптироваться к местной кухне", – обратил внимание Миллер.



По его словам, помочь организму приспособиться к непривычной еде помогут пробиотики, которые содержатся в йогурте, кефире, квашеной капусте и комбуче. Их употребление будет способствовать улучшению пищеварения.

Кроме того, при адаптации к новой пище эксперты рекомендовали пить больше воды, отметив, что гидратация также важна для здоровья кожи. Еще одной рекомендацией специалистов стал отказ от приема тяжелой и жирной пищи. Такое решение поможет желудку привыкнуть к новым условиям.

Ранее психиатр-нарколог Виталий Холдин обратил внимание, что излишние употребление алкоголя в отпуске может испортить отдых. Эксперт рекомендовал не начинать каждое утро с алкогольного напитка. Он также обратил внимание, что опасность употребления алкоголя возрастет на фоне курортной жары и купания.