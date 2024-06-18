Идеальный холодный кофе в жаркий день: простой рецепт освежающего кофе
Холодный кофе со льдом станет настоящим спасением в жаркий летний день. Делимся простым рецептом освежающего напитка, который идеально утолит жажду.
Ингредиенты
- Черный кофе — 200 мл.
- Молоко или сливки — по вкусу.
- Сахар, мед или жидкий сироп — по вкусу.
- Специи (корица, имбирь) — по вкусу.
- Лед.
Способ приготовления
- Сварите черный кофе — чем крепче, тем лучше. Добавлять сахар в процессе варки не нужно, но можно всыпать специи. Дайте кофе остыть, затем процедите.
- В бокал для подачи всыпьте лед. Он должен занять примерно ½ бокала.
- Влейте в бокал кофе. Добавьте молоко или сливки, при желании подсластите.
- Перемешайте холодный кофе. Подавайте с трубочкой.
Простой освежающий напиток готов!
Ранее мы составили подборку лучших рецептов безалкогольного мохито.