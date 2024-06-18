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Идеальный холодный кофе в жаркий день: простой рецепт освежающего кофе

Холодный кофе со льдом станет настоящим спасением в жаркий летний день. Делимся простым рецептом освежающего напитка, который идеально утолит жажду.

Идеальный холодный кофе в жаркий день: простой рецепт
© РИА Новости

Ингредиенты

  • Черный кофе — 200 мл.
  • Молоко или сливки — по вкусу.
  • Сахар, мед или жидкий сироп — по вкусу.
  • Специи (корица, имбирь) — по вкусу.
  • Лед.

Способ приготовления

  1. Сварите черный кофе — чем крепче, тем лучше. Добавлять сахар в процессе варки не нужно, но можно всыпать специи. Дайте кофе остыть, затем процедите.
  2. В бокал для подачи всыпьте лед. Он должен занять примерно ½ бокала.
  3. Влейте в бокал кофе. Добавьте молоко или сливки, при желании подсластите.
  4. Перемешайте холодный кофе. Подавайте с трубочкой.

Простой освежающий напиток готов!

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Еда