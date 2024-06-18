Врач объяснил, как при покупке определить, не испорчен ли продукт

Об испорченности продукта могут свидетельствовать наличие плесени, повреждения, вздутия или неправильное запечатывание упаковки. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

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«Испорченный продукт можно распознать визуально. Например, о его недоброкачественности могут свидетельствовать повреждения упаковки, вздутия, плесень. Также обратите внимание на то, правильно ли запечатана упаковка», – отметил Белоусов.



По его словам, стоит оценивать цвет, запах и текстуру продукта. Стоит приобретать продукты с небольшим сроком годности и правильно их хранить. Врач посоветовал выбирать для покупок магазины с хорошей репутацией, пишет РИАМО. Напомним, врач Ищенко объяснила, какие продукты могут вызвать рак.