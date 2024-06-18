Какое масло полезнее для здоровья: канолы или растительное

Масло канолы и растительное масла имеют схожий цвет и консистенцию, нейтральный вкус. Оба также растительного происхождения. Так что же лучше для здоровья?

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Рапсовое масло (масло канолы). Его получают из семян растения канолы. Вкус у него нейтральный, что делает его универсальным ингредиентом. Кроме того, это масло по сравнению с другими имеет температуру дымления от средней до высокой. Это значит, что вы его можете использовать при жарке или запекании в духовке.

В основном в масле канолы содержатся полезные ненасыщенные жиры. Также это масло считается хорошим источником жирных кислот омега-3 и омега-6, которые снижают уровень «плохого» холестерина. Хоть в масле канолы есть и насыщенные жиры, их уровень является самым низким (7%) среди обычных кулинарных масел.

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Под растительным маслом понимают смесь многих масел: канолового, кукурузного, хлопкового, оливкового, сафлорового, соевого, кунжутного, подсолнечного или любого другого растительного масла либо их комбинации. Растительное масло подвергается глубокой переработке и его питательная ценность может быть разной. По большей части оно состоит из полезных полиненасыщенных жиров, но также в нём насыщенных жиров больше, чем в масле канолы.

В целом масло канолы имеет небольшое преимущество перед растительным маслом. Однако помните, что оба вида масел подвергаются высокой степени переработки и калорийны. Более здоровым выбором будет оливковое масло экстра-класса.