Специалисты назвали неожиданные растительные масла для заправки блюд

Блюда полезно заправлять кунжутным и льняным маслами, пишет МК.RU со ссылкой на Роспотребнадзор. По словам специалистов ведомства, также в качестве заправки можно использовать тыквенное, горчичное и рыжиковое масла.

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По данным издания, кунжутное масло хорошо сочетается с корнеплодами, грибами и листовыми овощами. Оно богато витаминами А, Е, В1, В2 и В3 и имеет выраженный ореховый вкус. Добавлять кунжутное масло можно в крупы, обжаренные овощи и салаты из битых огурцов. Льняное масло содержит омега-3 ненасыщенные кислоты и обладает антиоксидантным действием.

В тыквенном масле есть много жирных кислот, витамины группы В, А, Е, С и РР, а также цинк и селен. Оно хорошо подходит как дополнение к блюдам из кабачка и тыквы, а также к рыбе, рису и маринадам. Салат из помидоров, красного лука и зелени можно заправить горчичным маслом. Кроме того, некоторые добавляют его в тесто для выпечки.

Масло из растения рыжика посевного слегка напоминает по запаху горчичное, но его лучше добавлять в блюда понемногу или же сочетать с подсолнечным рафинированным маслом. Такой продукт богат витаминами, фосфолипидами, что полезно для профилактики сахарного диабета и атеросклероза.

Ранее эндокринолог Алена Барредо рассказала, что подсолнечное масло полезнее оливкового по некоторым показателем, поскольку помогает в том числе снизить вероятность инсульта и развития рака. Врач уточнила, что в нем содержится большое количество фитостерола, который является природным антиоксидантом.