Рецепт испанского соуса «Ромеско»

Как самостоятельно приготовить испанский соус «Ромеско»?
Считается, что соус «Ромеско» на основе томатов впервые стали делать рыбаки из каталонская провинции Таррагона. Они употребляли его с рыбой и морепродуктам. Со временем «Ромеско» стал популярен и теперь его активно подают и с другими блюдами — от мясных до овощных. Чтобы приготовить испанский соус самостоятельно понадобится немало ингредиентов и совсем немного времени.
Ингредиенты:
- Лук репчатый — 1 шт;
- Помидоры — 3 шт;
- Запеченный болгарский перец (консервированный в банке) — 3 шт;
- Миндаль обжаренный (или любые орехи) — 30-40 гр;
- Чеснок — 6 зубчиков
- Красный винный уксус (или бальзамический уксус) — 1 ст.л;
- Масло растительное (оливковое или подсолнечное) — 100 мл;
- Паприка копченая молотая — 1 ч.л;
- Соль — по вкусу;
- Перец черный — по вкусу.
Процесс приготовления:
- На противень, застеленный бумагой для выпечки, положить помидоры и репчатый лук, нарезанные на 4 части.
- Рядом положить чеснок в кожуре, сбрызнуть все 1 ст.л. оливкового масла, запекать в нагретой до 200°С духовке — 20 минут
- В чашу блендера всыпать орехи, влить 100 мл. масла, уксус, добавить запеченный перец, лук, чеснок и томаты без кожуры, всыпать паприку, соль, перец — взбить до однородного соуса.