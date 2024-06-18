Рецепт испанского соуса «Ромеско»

Считается, что соус «Ромеско» на основе томатов впервые стали делать рыбаки из каталонская провинции Таррагона. Они употребляли его с рыбой и морепродуктам. Со временем «Ромеско» стал популярен и теперь его активно подают и с другими блюдами — от мясных до овощных. Чтобы приготовить испанский соус самостоятельно понадобится немало ингредиентов и совсем немного времени.

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Ингредиенты:

Лук репчатый — 1 шт;

Помидоры — 3 шт;

Запеченный болгарский перец (консервированный в банке) — 3 шт;

Миндаль обжаренный (или любые орехи) — 30-40 гр;

Чеснок — 6 зубчиков

Красный винный уксус (или бальзамический уксус) — 1 ст.л;

Масло растительное (оливковое или подсолнечное) — 100 мл;

Паприка копченая молотая — 1 ч.л;

Соль — по вкусу;

Перец черный — по вкусу.

Процесс приготовления: