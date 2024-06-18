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Как самостоятельно приготовить испанский соус «Ромеско»?

Считается, что соус «Ромеско» на основе томатов впервые стали делать рыбаки из каталонская провинции Таррагона. Они употребляли его с рыбой и морепродуктам. Со временем «Ромеско» стал популярен и теперь его активно подают и с другими блюдами — от мясных до овощных. Чтобы приготовить испанский соус самостоятельно понадобится немало ингредиентов и совсем немного времени.

Рецепт испанского соуса «Ромеско»
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Лук репчатый — 1 шт;
  • Помидоры — 3 шт;
  • Запеченный болгарский перец (консервированный в банке) — 3 шт;
  • Миндаль обжаренный (или любые орехи) — 30-40 гр;
  • Чеснок — 6 зубчиков
  • Красный винный уксус (или бальзамический уксус) — 1 ст.л;
  • Масло растительное (оливковое или подсолнечное) — 100 мл;
  • Паприка копченая молотая — 1 ч.л;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец черный — по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. На противень, застеленный бумагой для выпечки, положить помидоры и репчатый лук, нарезанные на 4 части.
  2. Рядом положить чеснок в кожуре, сбрызнуть все 1 ст.л. оливкового масла, запекать в нагретой до 200°С духовке — 20 минут
  3. В чашу блендера всыпать орехи, влить 100 мл. масла, уксус, добавить запеченный перец, лук, чеснок и томаты без кожуры, всыпать паприку, соль, перец — взбить до однородного соуса.
Еда