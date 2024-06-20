Глисты в клубнике, тиф в молоке: как не отравиться обычными продуктами

Последние события в России, когда почти 200 человек оказались в больницах с диагнозом "ботулизм", шокируют и заставляют задуматься о безопасности продуктов питания. Причиной массового заражения стала фасоль в вакуумной упаковке, произведенная двумя компаниями: ООО «Локалкитчен» и ООО «САВОН-К». Как выяснилось, на предприятиях, где хранилась фасоль, царили антисанитарные условия, а процесс ее приготовления был организован с грубейшими нарушениями всех требований и норм. Именно это привело к накоплению ботулотоксина – смертельно опасного токсина, вызывающего паралич мышц, в том числе дыхательной системы.

Ситуация с ботулизмом наглядно демонстрирует, что никакие продукты не застрахованы от заражения. Врач-инфекционист Мурад Шахмарданов в беседе с Радио 1 подчеркивает, что даже салаты, которые мы покупаем в магазинах, могут стать источником кишечных инфекций, если они контаминированы или инфицированы соответствующими возбудителями.

Как защитить себя от ботулизма и других кишечных инфекций?

Обращайте внимание на сроки годности и реализации продукции. Продукты, хранящиеся в магазинах, могут быть инфицированы во время хранения. Готовьте салаты дома. Только так вы можете быть уверены в безопасности продуктов, которые используете. Тщательно мойте овощи и фрукты перед употреблением. Даже если продукты выглядят чистыми, на их поверхности могут быть опасные бактерии. Не покупайте продукты в местах с сомнительной репутацией. Не рискуйте своим здоровьем, выбирая продукты в неофициальных точках продаж. Храните продукты в холодильнике при соответствующей температуре. Низкая температура замедляет размножение бактерий. Не употребляйте в пищу консервированные продукты с нарушенной герметичностью банки. Это может быть признаком того, что в продукте развились патогенные микроорганизмы. Тщательно проваривайте мясные и рыбные продукты. Высокая температура убивает большинство бактерий.

Ботулизм – серьезное заболевание, которое может привести к летальному исходу. Не пренебрегайте мерами предосторожности! Будьте внимательны при выборе продуктов и соблюдайте правила их хранения и приготовления. В случае появления симптомов ботулизма (паралич мышц, затрудненное дыхание, слабость, тошнота, рвота) немедленно обратитесь к врачу.