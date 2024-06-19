На фоне отравлений стало известно, сколько россиян едят покупные салаты
На фоне вспышки ботулизма стало известно, что многие россияне едят покупные салаты, пишет KP.RU со ссылкой на проведенный опрос. Уточняется, что количество таких людей составляет 42%.
По данным издания, 35% из них все же отметили, что покупают готовые блюда только в крайних случаях. 7% проголосовавших поделились, что любят покупные салаты и регулярно их едят, поскольку это очень удобный тип питания.
"Так как в основном ем я не дома, то салаты покупаю ежедневно. Беру разные, отравиться не боюсь", — рассказал один из респондентов.
Однако салаты являются одним из самых опасных продуктов из-за того, что продукты, которые в нем содержатся, термически не обрабатывают. Кроме того, при несоблюдении температурного режима особенно в жару ингредиенты, например соус, могут быстро испортиться.
При этом больше половины (57%) опрошенных готовят салаты дома, так как не доверяют покупным, особенно в летний период.
Ранее стало известно, что все случаи массового отравления жителей России вызваны употреблением салата с фасолью от одного и того же производителя. Речь идет о компании «Локалкитчен». Уточняется, что компания также известна как «Кухня на районе». После употребления ее салата отравились жители Москвы, Нижегородской области и Казани.