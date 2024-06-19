Классический рецепт фаршированных перцев

Жители южных регионов России совсем скоро начнут каждый день готовить различные блюда со сладкими перцами, которые вот-вот появятся на грядках и в парниках. Сегодня поделимся классическим рецептом фаршированных перцев.

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Ингредиенты:

Болгарский перец — 10 шт.;

Говяжий фарш — 600 г;

Морковь — 2 шт.;

Репчатый лук — 2 шт.;

Рис — 200 г;

Подсолнечное масло — 4 ст. л.;

Сметана 20% — 5 ст. л.;

Соль, перец — по вкусу.

У перцев срезать верхушку, очистить от семян, промыть. Из верхушек аккуратно убрать плодоножки и тоже промыть. Сварить рис до полуготовности, лук очистить, мелко порезать и пассеровать в масле, пока не станет прозрачным. Морковь натереть на крупной терке и добавить к луку, обжаривать, периодически помешивая, 5 минут. В глубокой миске соединить фарш из говядины, рис и зажарку, добавить соль и перец, перемешать массу руками. В каждый перец закладываем начинку, приминая пальцами. Затем все перцы нужно поместить в кастрюлю так, чтобы они там находились вертикально. Каждый перчик накрыть как крышкой срезанными верхушками. Добавить воды так, чтобы перцы были закрыты, сметаны, соли и поставить на большой огонь. Когда блюдо закипит, убавить огонь, накрыть крышкой и тушить около 1 часа.

Это блюдо подается без гарнира, но с получившейся подливой. При сервировке каждую порцию можно украсить свежей зеленью.

Теперь вы знаете, как приготовить фаршированные перцы по классическому рецепту. Ранее мы рассказали, как приготовить кабачки, запеченные с фаршем в духовке.